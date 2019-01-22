«Разочарование Путина»: «Агент КГБ» Кобзон не сумел завербовать Пугачёву и мог лишиться поддержки в борьбе раком

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Алла Борисовна в начале 2000-х была настоящим мастодонтом российской эстрады, имела огромное влияние на весь шоу-бизнес и наверняка представляла оперативный интерес для спецслужб.

30 августа прошлого года общественность шокировала трагическая новость – не стало Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона. При этом практически все знали, что певец страдал от неизлечимой болезни, в связи с чем, многие даже удивились, как долго смог прожить мэтр эстрады. Сам Кобзон при жизни говорил, что после постановки диагноза, в начале 2000-х, врачи отводили ему две недели жизни. В то же время артист не признавался, как ему удавалось обманывать смерть ещё около 15 лет. Всем известно, что за долгую карьеру Кобзон успел завести друзей на самом высшем уровне, которые, вероятно, и помогали ему в лечении, но есть также мнение, что получить доступ к прогрессивным методикам лечения рака Иосифу Давыдовичу позволили связи в спецслужбах, через которых он мог впервые познакомиться с Владимиром Путиным.

Из официальной биографии мэтра известно, что он очень активно сотрудничал с силовым блоком во все времена. Несмотря на строгие проверки и «железный занавес» при Советах, Кобзон при содействии спецслужб мог спокойно отправляться за границу с «визитами дружбы». В 1980-е годы неоднократно посещал Афганистан, где поддерживал воинов-интернационалистов. В 90-х примерял на себе роль миротворца в Чечне, был частым гостем в мятежной республике. Позже этим объяснялось его появление на Дубровке во время захвата Театрального центра, однако тот факт, что Кобзона спецслужбы отпустили вести переговоры с террористами, у многих вызывал подозрения. Уже тогда знающие люди предполагали, что Иосиф Давыдович был завербованным агентом ФСБ. Этим можно объяснить запрет въезда в США в 1995 году. Официальной причиной Вашингтоном были названы якобы связи Кобзона с русской мафией, однако с криминалитетом в те мятежные времена были связаны многие артисты, но персональных санкций удостоился именно он. Вполне возможно, что в Госдепе уже тогда знали о деятельности певца в качестве агента спецслужб.

Подозрения многих не так давно подтвердили люди, бывшие в прошлом вхожими в «контору». В частности, недавно в своём блоге историк Юрий Фельштинский заявил, что Кобзон якобы был завербован 5-м Управлением КГБ ещё в начале 70-х годов. В своих доводах он опирался на мемуары подполковника КГБ в отставке Владимира Попова. Тот в своё время трудился в данном подразделении и лично занимался вербовкой видных артистов и спортсменов, вроде Кобзона. Что же до самого Иосифа Давыдовича, то он был принят на службу, как утверждал Попов, лично начальником 5-го Управления КГБ генералом Бобковым. Кобзон, ставший в будущем ярким и влиятельным представителем эстрады, представлял особый интерес для спецслужб, поскольку был вхож ко многим артистам, мог собирать информацию о «неблагонадёжных» деятелях культуры, их планах и намерениях, а также прочие интересующие «контору» сведения. Откровения отставного офицера спецслужбы, в том числе о Кобзоне, легли в основу книги, соавтором которой стал Фельштинский, изданной в 2009 году. Все 3000 экземпляров подозрительно были выкуплены Управлением Федеральной службы безопасности. Таким образом, можно предположить, что в ведомстве опасались преждевременного раскрытия своего агента.

Возвращаясь к теме болезни Кобзона, можно отметить, что, несмотря на прогнозы врачей, Иосиф Давыдович прожил ещё немало лет, а возможно, смог сослужить хорошую службу кураторам. Не исключено, что в ФСБ переняли опыт КГБ вместе с агентурой. Исключением, вероятно, не стали и наработки 5-го Управления. С этой целью, учитывая ценность такого агента, как Кобзон, спецслужбы могли идти на всё, дабы сохранить жизнь влиятельного внештатного сотрудника. Мгновенно ему подбирали лучших врачей, в том числе и за рубежом, применялись технологии, которые не были доступны даже некоторым сильнейшим мира сего. Всё ради сохранения влияния на эстраду и возможность использования «своего человека» в культурной и гуманитарной сферах. Этим можно объяснить поездки Кобзона в Чечню, переговоры с террористами на Дубровке. Вполне вероятно, что там же Иосиф Давыдович впервые заручился поддержкой Владимира Путина. Как известно, нынешний президент России в своё время занимал должность директора ФСБ, а потому наверняка знал о специфической роли Кобзона.

Вместе с тем задачей артиста могла также быть вербовка новых агентов среди деятелей культуры. После смерти певца многие вспоминали, как он радушно помогал всем артистам, кто нуждался в поддержке в трудную минуту. При этом сам Кобзон подозрительно скрывал этот факт, предпочитал не афишировать, что некоторые знаменитости находятся у него в долгу. Возможно, помощь эта была не бескорыстная и подразумевала потенциальное сотрудничество с органами в будущем. Известно, что в своё время Кобзон серьёзно помогал Владимиру Высоцкому, Александру Розенбауму, певице Валерии, Борису Моисееву. Однако наибольшую ценность, возможно соизмеримую с ценностью Кобзона, в начале 2000-х для ФСБ могла представлять вовсе не Валерия или кто-то вроде неё. Тогда всем на эстраде заправляла Алла Борисовна Пугачёва. Именно её, возможно, в ФСБ ещё под руководством Владимира Путина поручили завербовать Кобзону. Известно, что ранее артисты сохраняли дружеские отношения, но потом всё изменилось.

Скорее всего, Пугачёва раскусила замысел мэтра и категорически отказалась иметь с ним дело. Примадонна известна своими попытками максимально дистанцироваться от власти. Возможное предложение сотрудничества с ФСБ или другой спецслужбой от Кобзона могло оскорбить Пугачёву. Этим можно объяснить, что артисты сильно повздорили между собой, а Иосиф Давыдович публично называл впоследствии Аллу Борисовну «глупой бабой». Не исключено, что из-за того агент ФСБ Кобзон не сумел завербовать Пугачёву он в будущем мог лишиться поддержки в борьбе раком от кураторов сверху. Разочарование Путина могло дорого обойтись Кобзону. Сразу после скандала с Примадонной президент отказался явиться на юбилей артиста, что может говорить о перемене отношения к нему, возможно, ввиду провала операции. Многие говорили, что в своё время Путин мог повлиять на снятие санкций с Кобзона, что позволило бы ему рассчитывать на прогрессивные методики лечения в Европе, однако президент этого не сделал. Возможно, сыграла роль роковая ошибка «агента» Кобзона с Пугачёвой.