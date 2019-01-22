Сама себя назначила: «Красивых женщин толпа любить не способна» - За беременную Лопырёву заступилась Водонаева

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Мнение светской львицы заключается в том, что модель сейчас, в первую очередь, должна заботиться о здоровье своего будущего малыша. Его отцом является бизнесмен Игорь Булатов.

Телеведущая Алёна Водонаева считает, что «Красивых женщин толпа любить не способна». И, именно за это, подвергает критике беременную Викторию Лопырёву, за которую она заступилась.

Как полагает Водонаева, «стервятникам соцсетей» было бы намного спокойнее, если бы беременность Лопырёвой наступила от шейха, являющегося, как очень богатым, так и очень престарелым.

Таким образом, Лопырёву продолжает окружать очередной скандал шоу-бизнеса. Дров в костёр добавил Малахов, заявив, что та разрушила чужую семью.

Водонаева возмущается против подобного лицемерия звёзд. Чего же они раньше не отписывались от Алины Джанабаевой или Веры Брежневой. Те также увели братьев Меладзе из семей. А их «действующие» жёны в это время спокойно варили своим супругам «харчо».

Телеведущей хочется надеяться, что в очередной «постельной» истории не пострадают дети. В том числе, и Таты Карапетян, которую из-за Лопырёвой бросил муж.

Короче, шоу с мужьями, жёнами, любовниками и детьми в российском шоу-бизнесе продолжается. И, чем дальше – тем размашистее.