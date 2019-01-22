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Скандально известная Дана Борисова и не скрывает, что делала операцию по увеличению груди. Это несложно понять и по ее откровенным видео, которые просочились каким-то образом в сеть.

Пластические хирурги предупреждают, что Дана Борисова может пострадать от последствий маммопластики из-за прошлой наркотической зависимости. Оказалось, что у бывших наркоманов часто наблюдается склонность к рубцеванию тканей, за счет чего происходит рубцевание, казалось бы, здоровых тканей. При появлении видоизмененной ткани, организм якобы начинает избавляться от чужеродного тела - импланта, поэтому есть большие риски для здоровья.

Известно, что бывшим наркоманам достаточно сложно проводить любые оперативные вмешательства, в том числе и операция по вживлению зубных имплантов. Очень часто инородные тела, направленные на улучшение эстетического вида, не приживаются у тех людей, которые длительное время употребляли запрещенные препараты - они разрушают в первую очередь костную систему, а также способствуют скорому отмиранию и видоизменению мышечной ткани.

Поэтому не удивительно, если окажется, что со временем у Даны Борисовой образуются новые проблемы со здоровьем. Правда, как отмечают хирурги, эти проблемы решаемы благодаря незначительному вмешательству, а также в данной ситуации, вероятнее всего, придется забыть о красивой груди навсегда.