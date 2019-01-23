«Второй Женя Осин»: Андрей Губин за ширмой мифических болезней рискует спиться и погибнуть в забвении

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В сети уже сравнивают звезду 90-х с «уставшим лицом» с Евгением Осиным и Крисом Кельми, ушедшими из жизни в результате проблем с алкоголем.

Когда-то Андрей Губин был кумиром миллионов. На его концерты, послушать культовые хиты «Мальчик-бродяга», «Зима-холода», «Такие девушки как звёзды», приходили тысячи фанатов, которых порой не могли вместить стадионы. Сегодня же Губин стал отшельником в мире шоу-бизнеса, живёт в обычной квартире в Уфе и порой сам себя не узнаёт в зеркале. От смазливого мальчика, в которого толпами влюблялись поклонницы, не осталось и следа. Ходят слухи, что причиной творческого краха некогда популярного певца стало увлечение алкоголем. Сам Губин при этом утверждает, что страдает от ряда странных заболеваний, определить которые врачи не могут уже более десяти лет. Вместе с тем сомнению не подлежит тот факт, что карьера Андрея резко пошла на спад после смерти отца – Виктора Губина.

Как утверждали источники в окружении артиста, именно он в своё время зажёг звезду полюбившегося миллионам певца. Будучи в 90-х вице-президентом Российской товарно-сырьевой биржи, отец Андрея Губина сделал всё, чтобы его сына запомнила вся страна. При этом сам Андрей, по утверждениям друзей, всегда был человеком мягким и слабохарактерным. Виктор Викторович буквально за руку водил кумира миллионов по концертам. В 2007 году отец умер, и карьера, а за ней и вся жизнь Андрея мгновенно рухнула. Именно с этого периода веду свой отчёт мифические болезни артиста. Он несколько раз ездил за границу, рассказывая врачам о своих симптомах, однако никто, по словам самого же Губина, так и не смог определить, что с ним не так. При этом в прессе начали писать, что Андрея всё чаще замечали в компании спиртного. Поклонники подозревали, что на фоне депрессии певец спивается.

В последние годы артист редко появляется на публике, в связи с чем каждый раз шокирует поклонников своим внешним видом. Накануне Губин в очередной раз вышел в свет и посетил одно из популярных шоу «Сегодня вечером». Там он сообщил, что после смерти матери переехал в Уфу и живёт сам в обычной квартире. Среди прочего Андрей также затронул тему своего здоровья, заявив, что врачи «поставили на нём крест». В то же время недавнее появление Губина на шоу Бориса Корчевникова, где он также жаловался на странные заболевания, ставит под сомнение недуги артиста. Когда ведущий усомнился в искренности артиста, то Губин упрекнул того в незнании ситуации ввиду отсутствия медицинского образования. При этом на предложение присутствующего в студии врача провести квалифицированный осмотр, Губин подозрительно мгновенно отказался, заявив, что воспользуется услугами специалиста, лишь когда сам того захочет.