«Все люди как люди»: Суперзвезда Лобода показала последствия своих «вечеринок с немецкими рокерами»

Сегодня, 17:17

Потертыми коленями и кровавыми запястьями завершила свои выступления в Москве Светлана Лобода. О том, как проходил концерт, а также after party, исходя из характера опубликованного девушкой снимка - остается только догадываться.

«Вот и закончился наш трехдневный марафон», - подписала Светлана свое новое фото в instagram. Под «трехдневным марафоном» она имела в виду свои большие сольные концерты, не так давно прошедшие в Crocus City Hall, однако, подписчики певицы заподозрили что-то неладное.

Дело в том, что загруженный снимок не совсем типичен для страницы Светланы. На нем изображены потертые до крови колени девушки, а также разодранные запястья.

Всего за 17 минут пост собрал практически 700 комментариев. Большинство подписчиков интересуется, что же все-таки случилось со Светланой, ведь характер ее травм не совсем типичен для стандартных выступлений.

«Ощущение, что вы не выступали, а на ринге бились - как такое возможно?! Что случилось??» - пишут подписчики Лободы.

«Последствия очередной вечеринки с немецкими рокерами?», - выразил предположения один из подписчиков. Ведь уже давно известно, что Светлану связывают отношения с солистом немецкой группы Rammstein, Тиллем Линдеманном.





Другие поклонники певицы восхитились ее трудолюбием и тем, как она выкладывается на своих концертах: «На этом фото наглядный пример артиста, который страстно любит своё дело!». Одновременно поклонники озаботились здоровьем Светланы и порекомендовали ей быть аккуратнее и поберечь себя, «ведь всех денег не заработаешь».