Пожилая жена Гогена Солнцева хочет увеличить грудь на два размера

Сегодня, 17:14

Врачи сообщили, что операцию по увеличению груди 63-летняю жена Гогена Солнцева не переживёт.

Сегодня в своём блоге Instagram актёр выложил пост и сообщил подписчикам, что его жена Екатерина Терешкович хорошо пережила реабилитационный период после пластической хирургии. Однако после пластики у женщины стали плохо открываться глаза. Подобная ситуация случалась и с Людмилой Гурченко, когда после многочисленных операций глаза стали хуже видеть, а глазное яблоко не омывалось слезой.

Теперь Терешкович хочет увеличить грудь на два размера и просит мужа оплатить эту операцию. Однако сам Солнцев не в восторге от этой идеи и пытался переубедить супругу. Дело в том, что при обследовании врачи запретили женщине делать операцию и сообщили, что второго общего наркоза она не переживёт.

Актёр в отчаянии обратился к подписчикам и попросил дать совет. Некоторые сочувствовали и давали дельные советы, а некоторые смеялись и критиковали решение женщины: «Каждый сума сходит по своему, вот теперь захотелось ей сиськи, старческий маразм», «Господи, проблема))скажите пусть лучше увеличит МОЗГ», «Капусту пусть есть может поможет) Бузову ей в пример покажите...У Екатерины грудь есть куда ей ещё!» .