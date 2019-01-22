«Раздражающая свербилка»: Любимый парфюм Ольги Бузовой может отпугивать «самцов»

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Ольга Бузова не мыслит выхода в свет без Fleur Narcotique Ex Nihilo, но он, как оказалось, производит на мужскую часть населения не слишком благоприятное впечатление. По некоторым отзывам пользователей, многие считают его отвратительным.

Оказалось, что любимый парфюм Ольги Бузовой может отпугивать «самцов» - ящик Пандоры, как указывает производитель, пришелся не по вкусу многим мужчинам, которые считают его грубым и резким, а в составе содержится компонент, который кажется неестественно химозным, напоминающим растертый сахар с бергамотом.

Учеными-психологами доказано, что люди способны влюбиться в запах человека, а уж потом во все остальное. В случае обильного пользования тяжелыми ароматами такого контакта может и не произойти - теряется собственный запах тела, по которому, как в дикой природе, самец может отыскать самку. Ольга Бузова, по мнению психологов, пренебрегает этим общеизвестным правилом, и делает все возможное, чтобы раздражающая свербилка, как назвали парфюм в сети, разрушила ее личную жизнь.

К слову, цена на Fleur Narcotique Ex Nihilo достигает порядка 30 тысяч рублей - согласно отзывам, такая парфюмированная вода своих денег не стоит, несмотря на многообещающее название. Стоит отметить, что многие пользователи находят сходство любимых духов Ольги Бузовой с теми, что продаются в масс-маркете, поэтому такой запах удешевляет артистку.