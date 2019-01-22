«Не ведитесь! Это обман!»: Гарик Харламов стал жертвой аферистов

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Несколько дней назад в своём Instagram Гарик Харламов рассказал о мошенниках, которые получают деньги незаконным путём с помощью его имени.

В очередной раз мошенники хотят заработать денег с помощью комика, «Не ведитесь! Это обман!» подписал пост Харламов и выложил перечёркнутое фото в сеть. В прошлом марте артист так же пострадал от рук аферистов.

Со слов артиста, обманщики проводили опрос от его имени. После этого были обещаны ценные призы, необходимо было просто перейти по ссылке и забрать их. Участникам розыгрыша обещали машины и квартиры.

Пока не известно, обращался ли кто-то из пострадавших в полицию и собирается ли сам артист писать иск, чтоб наказать злоумышленников.

Подписчики поблагодарили Харламова за предупреждение и предложили всё-таки обратиться в соответствующие органы. А некоторые принялись шутить: «Спасибо Гарик я выиграл 580т.р., огромное спасибо, куда скинуть твою долю)», «Не отмазывайся)) мы подписались) ждём лавэ))», «...когда же мы будем делить наши деньги???», «Я выиграл машину. Меня всё устраивает»