«Убогий фотошоп!»: Фанаты посчитали, что Дарья Пынзарь «нарисовала» себе худые ноги

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Худые и длинные ноги знаменитости вызвали немало вопросов у интернет-пользователей.

33-летняя экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь в своём Instagram-микроблоге продемонстрировала новое фото с отдыха в ОАЭ. Знаменитость предстала в коротком платье желтого цвета, которое оголило ноги Дарьи. Поклонники стали хвалить стройную внешность матери двоих сыновей, однако хейтеры посчитали, что без фоторедактора на кадре не обошлось.

«Убогий фотошоп!», - заявили хейтеры в комментариях под снимком. Подписчики посчитали, что в реальной жизни ноги Дарьи не такие худые и длинные, а потому Пынзарь «нарисовала» себе в редакторе идеальную внешность. Однако фанаты заступились за Дарью и сообщили, что за последнее время знаменитость сильно похудела и теперь фотошоп ей не требуется.