Не прошла в узкий проход: Бузова в Куршевеле упала во время лыжной прогулки

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На отдыхе в Куршевеле не обходится без серьезных падений.

В своих крайних Instagram-историях Ольга и Анна Бузовы рассказали о шокирующем факте падения Ольги на склонах горнолыжного курорта Куршевеля. Изначально о таком прискорбном событии Ольга не захотела рассказывать фанатам, тем самым пугая многомиллионную толпу подписчиков, но всё-таки не смогла скрывать данный факт от близких друзей. Анна Бузова сказала, что «Лёля даже падает очень красиво, like a model». Однако, за легкой интонацией и улыбками сестер можно было разглядеть по выражении лица Ольги, что ей эта ситуация была очень неприятна и неизвестно пока насколько серьезными являются последствия такого экстремального вида отдыха, как лыжная прогулка, для Ольги с подругами.

Ольга объяснялась, что на склоне бы узкий проход, куда сестры пытались заехать, «но что-то пошло не так». По заверению Ольги, она не прошла в этот узкий проход. «Я просто подняла одну лыжу и вот так вот кубарем покатилась», – говорит Оля, поднимаясь на подъемнике с сестрой.

К счастью, Ольга чувсвтует себя хорошо и уже продолжила радовать подписчиков видами прекрасных Альп и своей идеальной фигуры. Нам остается только радоваться за Ольгу и надеяться, что все обойдется и не будет никаких скрытых осложнений и проблем от этого отдыха в Куршевеле.