«Всё дело в трусах»: Алена Кравец во второй раз разводится со своим мужем

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Прилетевшую из Куршевеля Алену ждал «сюрприз». Под кроватью в своем доме на Рублевке она нашла чужое женское белье, оставленное там, по всей видимости, любовницей ее мужа.

Известно, что девушка находилась на горнолыжном курорте вместе с дочкой Даниеллой. Прилетев обратно в Москву, она узнала, что ее муж изменял ей. Причем «разоблачение» получилось достаточно комичным: под кроватью в их с мужем спальне Алена нашла чужие женские трусы. Девушка незамедлительно собрала свои вещи и выехала из дома в их городскую квартиру, а на следующий день подала на развод. Сейчас вопросом раздела имущества супругов, а также определением места жительства их дочери занимается нанятый Аленой адвокат.

Интересно, что это уже второй случай развода Алены и Руслана Кравец. Первый раз они расторгли свой брак спустя 9 лет совместной жизни. В 2016 году Руслан выкрал их дочку, после чего долгое время не давал им с Аленой видеться. В скором времени конфликт между бывшими супругами был разрешен: они помирились и даже снова стали жить вместе. Прошлым летом Алена и Руслан снова расписались и сыграли полноценную свадьбу.

Случится или нет третья церемония бракосочетания этой пары, покажет время. А пока Алена второй день отмечает день рождения своей подруги, Анастасии Волочковой. На своей Instagram-странице Кравец попросила подписчиков поздравить «нашу Настеньку», не упустив возможность прорекламировать свою новую лимитированную коллекцию парфюма.