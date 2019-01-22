Глюкоза делает из себя копию Анджелины Джоли

Сегодня, 15:18

Наталья Чистякова-Ионова кардинально решила сменить свой имидж для съемки нового клипа. Поклонники просто шокированы ее схожестью с голливудской знаменитостью.

Фанаты привыкли к внешности Глюкозы, которая не менялась долгие годы. Теперь же 32-летняя певица решилась на кардинальные изменения для съемок клипа, в котором она предстанет брюнеткой. Сегодня, 22 января российская певица продемонстрировала фотографии с новой прической в сети и публика просто ахнула – это же вылитая Анджелина Джоли.

Артистка на фоне лежащего со сложенными руками мужчины в очках и белом костюме. Подписчики решили, что незнакомец играет «покойника». Часть пользователей Сети решили, что певица снимает новый клип, что и объясняет смену образа. В комментариях фолловеры начали засыпать кумира комплиментами, сравнивая Глюкозу с известными личностями. Пост собрал более 26 тысяч «лайков» за короткий срок.

Известно, что Глюкозу по праву считают одной из самых привлекательных звезд российского шоу-бизнеса, удивляет поклонников смелыми и даже дерзкими нарядами, устраивает фотосессии в купальниках и нижнем белье.