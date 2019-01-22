«Тот самый!»: Скандальная Волочкова показала своего загадочного мужчину «М» - сеть

Сегодня, 15:07

Популярная балерина публично показала мужчину, которого интригующе в соцсетях подписывала «М».

Новые отношения 43-летней Анастасии Волочковой уже несколько месяцев обсуждают как фолловеры знаменитости, так и её хейтеры. Любовника балерины фанаты пытались вычислить по часам, брюкам и даже носкам, но всё безуспешно. Теперь скандальная Волочкова сама показала загадочного мужчину на видеоролике в сети Instagram. «А вот и Он.. Тот самый загадочный «М»... Михаил..В словах песни все сказано», - написала знаменитость.

На видеоролике Анастасия представила публике Михаила Борисовского, который является вокалистом и звукорежиссёром. Однако до сих пор отнюдь не понятно, Борисовский – это и есть тайный любовник Волочковой, которого балерина так долго скрывала, или это просто артист, который просто выступал на дне рождении балерины.