«Кобзон в политику, а Лавров в музыку»: Глава МИД на пенсии может стать легендарным музыкантом – критик

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Сергей Викторович способен не только гимн для МГИМО сочинить, наверняка есть заготовки на альбом песен, уверен собеседник.

Глава МИД РФ не раз признавался, как любит на досуге играть на гитаре и петь песни. Более того, обычное хобби известного политика оценили многие его поклонники и студенты МГИМО, где собственно и получил свой диплом Лавров. Сергей Викторович написал однажды песню, которая теперь стала главным гимном учебного заведения. Студенты горды, что именно глава МИД РФ сам написал слова, которые они теперь знают все. Оказывается, в 1999 году, находясь в отпуске Лавров написал песню, посвященную своей alma mater.

Сейчас она является официальным гимном МГИМО. Лаврова видят не только политиком, но и успешным автором песен и даже исполнителем. Об этом рассказал критик.

«Нормальная практика смены амплуа на пенсии. Конечно, Сергей Викторович нужнее в политике, но все же у него есть большие перспективы сделать карьеру в шоу-бизнесе. Кобзон в политику пошел спустя годы исполнения песен, а Лавров в музыку. Это нормальная практика и вполне реальна», - утверждает собеседник.

Глава МИД на пенсии может стать легендарным музыкантом, а кроме того может выпустить не один альбом с композициями, поскольку хобби могло и оставить след не только в душе политика, но и на бумаге. Может быть, у Сергея Лаврова есть достаточно материала для записи первой пластинки.

Все знают, что легендарный певец Иосиф Давыдович Кобзон, несмотря на свою карьеру артиста, которого признавали и любят даже после его смерти, успел стать еще и политиком. На первый взгляд казалось, что Кобзон привык петь песни и ничего не понимает в жизни страны, но это было не так. Не смотря на род деятельности, Кобзон возможно всегда знал больше, чем нужно, поскольку часто был участником коллективов артистов для дипломатических миссий в другие страны. Может это и повлияло на его решение прийти в политику, или же Иосиф Давыдович сделал такой шаг из-за давнего желания, точно неизвестно.

В любом случае Сергей Лавров, как и Иосиф Кобзон, несомненно, имеет талант в музыке и может со временем превратить хобби в серьезное увлечение, и даже выход на реальную сцену.