Сегодня, 00:40

На афтепати после выступления в Крокусе Светлана Лобода предложила журналистам и гостям «побухать», о чем стало известно из видео с мероприятия.

«Слизавшая» у Тейлор Свифт программу Лобода может подкупать прессу приглашениями на алкогольные вечеринки - такое мнение сложилось у пользователей сети, которые сначала просмотрели видео с вечеринки, а затем прочли хвалебную статью в адрес украинской певицы. Многие убеждены, что материалы, превозносящие Лободу, являются заказными, поскольку большинство зрителей остались недовольны после шоу соотношением цена-качество.

На видеофрагменте четко слышно, как Светлана Лобода призывает «бухать» всех гостей, включая представителей СМИ. Журналисты в публикации указали, что именно за это они любят Лободу, чем повергли в шок пользователей сети. Ничего выдающегося, как считают юзеры, певица из Украины не сделала, кроме как спровоцировала слухи о романе с Тиллем Линдеманном.

Насчет шоу - тоже не все так прекрасно, поскольку завышенная стоимость билетов на шоу испортила многим настроение после того, как сначала Лобода опоздала более, чем на час, не извинившись перед зрителями, а затем показала точную копию фрагментов выступления Тейлор Свифт в рамках тура Reputation. Особенно бросилась в глаза фирменная змея, которую американская певица неоднократно использовала в своих номерах.

Песни, к слову, также не произвели на слушателей никакого впечатления - в основном Лобода исполняла старые композиции, хотя за среднюю цену в 25 тысяч рублей многие ожидали покуда большего. В частности, у Лободы было около двух месяцев подготовить что-то более впечатляющее из-за переноса концертов в связи с болезнью, поскольку она должна была их дать еще осенью. Но вместо этого, по всей видимости, Светлана Лобода решила, что проще всего заказать восхваляющую себя-любимую статью у издания, и не переживать о том, какое мнение может сложиться у фанатов.