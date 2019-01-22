«Буду твоей Настей»: Бузова может отчаянно копировать образ Костенко из-за желания вернуть Тарасова

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Недавно поклонники звезды «Дома-2» заметили, что Ольга на отдыхе не снимает кольца, которое на помолвку ей подарил Дмитрий.

Вот уже более двух лет Ольга Бузова не может найти замену экс-супругу Дмитрию Тарасову. После развода защитник московского «Локомотива» почти сразу же связал себя узами брака с моделью Анастасией Костенко, которая спустя полгода родила ему дочь Милану. В то же время Бузова долгое время страдала по изменщику Тарасову, а возможно страдает и по сей день. Во многих поступках Ольги поклонники замечают отсылки к её любви по отношению к Дмитрию. В частности, многие решили, что песня «Чемпион», выпущенная весной прошлого года, была также посвящена Тарасову, который в составе «Локомотива» выиграл РФПЛ. Не помогли забыть Дмитрия Ольге интриги и ухаживания на шоу «Замуж за Бузову». Победитель шоу Денис Лебедев откровенно разочаровал звезду «Дома-2».

Вместе с тем поклонники считают, что Бузова и не собиралась строить отношения ни с Лебедевым, ни с кем-либо другим. Эффектная успешная красотка с раскрученным именем может позволить себе выбрать из тысяч мужчин, однако, скорее всего, Ольга видит себя лишь с Тарасовым. Косвенное подтверждение тому поклонники Бузовой заметили накануне на фотографиях звезды с её отдыха на горнолыжном курорте «Куршавель». Теледива предстала перед подписчиками в комбинезоне ядовито-розового цвета с капюшоном на чёрном меху. Всё бы ничего, но несколькими днями ранее в своём Instagram в таком же наряде показалась супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Таким образом, всё выглядит так, будто Бузова пытается отчаянно копировать образ Костенко из-за желания вернуть мужа и словно кричит ему «Буду твоей Настей».