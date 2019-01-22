Кристина Орбакайте в Instagram похвасталась возмужавшим младшим сыном

Сегодня, 14:03

Фанаты заявили, что Дени Байсаров вырос точной копией своего старшего брата Никиты Преснякова.

47-летняя Кристина Орбакайте в своем Instagram-профиле опубликовала новый снимок и похвасталась перед 1,8-миллионной аудиторией своим возмужавшим младшим сыном Дени Байсаровым, который весной будет отмечать своё 21-летие. Поклонники подчеркнули, что за короткое время парень значительно возмужал, а также стал похожим на своего 27-летнего брата Никиту Преснякова.

«Дени - красавец, так возмужал», «Парень воспитан на удивление! Элегантный, рафинированный , внимательный», «Кристина, у Вас прекрасный сын!», «Видно сразу очень хороший и воспитанный мальчик», «Ого…Ничего себе! Сначала подумала, что это Никита Пресняков», «Слишком сильно похож на Никиту, прям одно лицо», «Кристина шикарна...ну а Дени просто красавец», - единогласно написали фанаты Орбакайте в социальной сети.