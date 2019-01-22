Вампир из Куршевеля: Анна Бузова снимком с Ольгой «отшивает» поклонников сестры

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Вопреки уверениям, соперничество между Ольгой Бузовой и сестрой всё-таки есть.

Поклонники не даром заметили, что Ольга старается, чтобы её совместные фото с сестрой были оценены в равной степени позитивно. Певица понимает, что малейший промах ляжет тяжким грузом на её имидж, на который она работает ежедневно. Анна в первую очередь думает о себе и нередко «подставляет» старшую сестру, публикуя снимки, где Ольга явно проигрывает на фоне младшей.

Свежая публикация в Instagram Анны – тому подтверждение. Несколько дней назад поклонники сообщили, что ей гораздо лучше, когда она не использует очень тёмную помаду. Судя по всему, девушка прислушалась к совету и на последующих снимках выбирала более светлые тона. В новой публикации сёстры нежно прильнули друг к другу головами и всем бросилось в глаза, что ярко накрашенная Ольга выглядела по выражению читателей, как «вампир из Куршевеля», а сдержанный «раскрас» Анны делал её более привлекательной.

Многим показалось, что младшая из сестёр немного оскоблена тем, что обойдена вниманием на курорте, вот и старается «отшить» поклонников сестры и привлечь их на свою сторону. Очевидно, что Анна устала быть в тени Ольги и делает всё, чтобы стать первым номером хотя бы ненадолго.