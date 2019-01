Регина Тодоренко может бросить ребенка на Топалова и сбежать в другую страну

View this post on Instagram

Иногда просто хочется бросить всё и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретёшь счастье 😀, но, как говорит моя мама: «Ты можешь уехать куда угодно и думать , что будешь счастливее , но забываешь , что ты возьмёшь с собой туда СЕБЯ» 🙈Да, да , а в дополнении с собой все свои задачи , проблемы и хлопоты... Поэтому каждый раз, когда я с чем-то несогласна, сперва начинаю работать над собой и анализировать, почему эта неприятная ситуация случилась именно со мной. Часто слышу фразу: «отплати той же монетой» , но мне кажется, что так неправильно. Если кто-то поступает плохо, значит и я должна опуститься до уровня этого человека и тоже поступить плохо???? Нет, уж лучше я буду делать мир добрее. А этому нехорошему человеку вернётся в троекратном размере, но уже не от меня, а от кого-то другого. Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться 🤷🏼‍♀️(со стороны непредвзятым взглядом наверняка виднее) А вы как относитесь к психологам? Доверяете или нет? Фото - @oleg.avilov Style - @irushairusha #пятницасрегиной #регинатодоренко #регинапутешественница