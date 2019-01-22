Сегодня, 13:14

Телеведущая намекнула на план действий в соцсети Instagram, возможен даже переезд в другую страну.

Телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой. В ее семье с певцом Владом Топаловым родился первенец. Ввиду этого всегда улыбчивая и приветливая Регина решила делиться секретами беременности и рассказывает поклонникам, что да как происходило у нее. Однако кроме веселых публикаций в Instagram у Регины есть и менее позитивные кадры в «сториз». Тодоренко публикует снимки селфи, где признается о ночах без сна и рассказывает о своем ребенке. Также демонстрирует тарелки с едой, которые смотрятся неоднозначно. Так пишут ее поклонники ссылаясь на то, что звезда несколько изменилась после родов, но продолжает держать «марку» счастливой мамы.

Но Регина опубликовала и необычный пост накануне, который по смыслу очень напоминает слова признания. После прочтения публикации пару раз складывается впечатление, что Регина Тодоренко может бросить ребенка на Топалова и сбежать в другую страну. Возможной причиной могли стать ссоры между молодыми родителями или же чрезмерное увлечение процессом воспитания. Регина пока привыкает к ребенку и старается быть видимо идеальной мамой, забывая о супруге, да и о себе. Тодоренко не только пока сделала тайм-аут в съемках супер популярной программы «Пятница с Региной», а вообще засела в декрет.

Все понятно, ребенок маленький и нужно пока привыкнуть всем к новому члену семьи, но все же Регина в прошлом никогда так на долго не отходила от дел. Есть вероятность развития событий в таком ключе: Регина станет чувствовать себя не нужной зрителям и не сможет сидеть сложа руки. Может не придётся долго ждать, чтобы это произошло. Регина уже сейчас пишет, что идет к психологу.

А зачем ходят к подобным специалистам, всем ясно, видно Регина уже увидела свои проблемы и не в силах их решить. Регина Тодоренко может бросить ребенка на Топалова и сбежать в другую страну, но сделать это она сможет не от своего желания, а может от обстоятельств. «Комплекс отличницы» очень часто приписывали Регине из-за ее желания делать все супер круто и в ущерб себе, может теперь звезда решилась сломать стереотипы. Ее опыт путешествий станет ей хорошим багажом для кругосветной поездки. Может даже новость о поиске новых ведущих для популярного тревел-шоу и стала последней каплей для Регины, точно неясно.

Таким образом, есть опасения в вопросе возможного побега Регины, но есть надежда, что ситуация просто преувеличена и Тодоренко нужно было выплеснуть эмоции в Сети.