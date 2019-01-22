Тимати приедет накормить екатеринбуржцев бургерами

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21 февраля рэпер Тимати официально откроет бургерную Black Star Burger и выступит для жителей города.

Заведение в Екатеринбурге работает ещё с конца прошлого года, но официальное открытие запланировано только на 21 февраля. В связи с этим город приедет лицо фирмы Black Star Burger Тимати. Он накормит екатеринбуржцев бесплатными бургерами. Так же планируется выступление местных артистов и большая развлекательная программа.

Сейчас идёт согласования места проведения мероприятия, которое вместит несколько тысяч жителей города. Здание, в котором находится заведение очень маленькое и не сможет принять такое количество людей. По опыту проведения подобных мероприятий в других городах возле заведения собирались большие очереди, чтобы получить бургер из рук Тимати. Это мероприятие также планируется сделать масштабным.

Многие фанаты ждали певца на фактическом открытии бургерной в конце декабря. Однако руководство заведения объяснило, что певец приезжает только на официальную часть.