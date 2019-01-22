Возлюбленный не явился: Волочкова с горя напилась на своём дне рождении

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«Ноги любимого» не пришли поздравить балерину. Проводив «заказных» гостей, Волочкова напилась с горя

Из-за своего аморального поведения балерина скатилась на самое «дно». Она потеряла уважение к своей персоне, которого добивалась годами. Многие звезды российского шоу-бизнеса отвернулись от падшей примы, друзей у Анастасии не осталось. Именно из-за отсутствия внимания, Волочкова стала жить в виртуальном мире строя иллюзии о своем существовании. Практически под каждым постом Анастасия пытается убедить всех,но в большей степени себя, что она любима, а вокруг неё много друзей и близких. Правда любимого она показывает только на уровне ног.

Поэтому о его существовании возникают большие сомнения. Вместо друзей старое фото с бывшим любовником Николаем Басковым, а в качестве близких только бывший муж, который приходит навестить их совместную дочь.

На откровенные комментарии своих подписчиков Волочкова старается не обращать внимание и продолжает жить в «своём мире». Недавно балерина отмечала свой 43-летний день рождения. Волочкова хвасталась в сети, что устроила празднование для своих гостей, только вот общей фотографии с гостями поклонники, так и не увидели. Впоследствии, Анастасия просто завралась, а может немного и забылась, с кем действительно отмечала день рождения. Сначала это были её бывший муж и дочь, позже балерина сказала, что отмечала день рождения с Николаем Басковым.

«Ноги любимого», так и не пришли поздравить мисс-шпагат. Поэтому, проводив «заказных» гостей Волочкова напилась с горя. В грязном халате, закусывая жаренной картошечкой она поделилась своим горем с единственным человеком, который пока от неё не отвернулся. Этим человеком оказалась подруга Евгения. Увидим ли мы ещё ноги любимого – неизвестно.