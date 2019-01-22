Анфиса Чехова чуть не устроила ДТП из-за снегопада

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Последняя поездка за рулём автомобиля могла закончиться ДТП для Анфисы Чеховой.

Об этом популярная ведущая сообщила в соцсетях Instagram. Анфиса Чехова опубликовала снимок, где пожаловалась на большой снегопад в последнее время. По словам девушки, Анфиса чуть не устроила ДТП из-за неблагоприятных погодных условий, несмотря на большой стаж вождения знаменитости.

View this post on Instagram Столько снега неожиданно навалило🤦🏻‍♀ Сегодня чуть не въехала в зад машине, потому что никак не получалось по этому снегу затормозить, хоть и шипованная резина. Решила бросить машину и пройтись пешком, благо утеплилась я сегодня отменно. Новый пуховичок от российского, производителя @avi.su тёплый, как бабушкина перинка, потому что внутри перо гуся, да, да, один серый, другой белый😂 Он намного теплее пуха утки и любого другого искусственного наполнителя. Поэтому, не знаю как вы в эти морозы, а я как в баньке тёпленькой согрета! И вообще, добротная вещь👍🏼 Мех натуральный, фурнитура качественная, вид стильный! Горжусь нашим росийским производителем! #зимушказима #пуховики #утеплилась A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Jan 22, 2019 at 12:45am PST

«Сегодня чуть не въехала в зад машине, потому что никак не получалось по этому снегу затормозить, хоть и шипованная резина», — пишет Чехова в соцсетях. К счастью для фанатов, известная ведущая решила оставить машину и прогуляться во избежание опасных инцидентов.

Отметим, это не первое ДТП с участием Чеховой. Ранее ведущая также не смогла удержать управление автомобиля из-за погодных условий на горной трассе в Сочи, где проходили съемки шоу «Взвешенные люди». Подписчики Чеховой всерьёз обеспокоены за жизнь ведущей и посоветовали не садиться за руль авто в такую погоду.