Анфиса Чехова чуть не устроила ДТП из-за снегопада

Столько снега неожиданно навалило🤦🏻‍♀ Сегодня чуть не въехала в зад машине, потому что никак не получалось по этому снегу затормозить, хоть и шипованная резина. Решила бросить машину и пройтись пешком, благо утеплилась я сегодня отменно. Новый пуховичок от российского, производителя @avi.su тёплый, как бабушкина перинка, потому что внутри перо гуся, да, да, один серый, другой белый😂 Он намного теплее пуха утки и любого другого искусственного наполнителя. Поэтому, не знаю как вы в эти морозы, а я как в баньке тёпленькой согрета! И вообще, добротная вещь👍🏼 Мех натуральный, фурнитура качественная, вид стильный! Горжусь нашим росийским производителем! #зимушказима #пуховики #утеплилась