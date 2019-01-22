Сегодня, 12:01

Падение рейтингов власти могло стать поводом для Ксении разыграть «спектакль» с Богомоловым и мужем, чтобы повысить свои шансы вновь попробовать себя в большой политике.

Ксения Анатольевна Собчак никогда не давала повода думать о себе, как о тихой и спокойной девушке. Ее жизнь очень часто становилась полем решений и битв, сначала за саму себя, а теперь видимо за народ. Собчак не только научила многих воспринимать ее личность всегда, будь она ведущей скандальной телестройки «Дом-2», матери ребенка Максима Виторгана или даже кандидата на пост президента РФ. Ксения Анатольевна многим нравится, но есть те, кому ее политика и поведение не понятны. Ее активность и вездесущность очень подкупают, даже в Telegram-канале «Кровавая Барыня» очень много того, что трудно узнать из газет или прочитать в Сети. Собчак часто идет прямо к цели и берет ориентир на сложные задачи, это касается не только ее жизни, но и политики. Все помнят ее дебаты с Владимиром Жириновским и даже противостояние Владимиру Владимировичу Путину, который мало того, что президент, но и друг ее отца Анатолия Собчака.

Такой характер и неординарность могли послужить даже недавнему инциденту с двумя известными мужчинами. В Сети разгорелся скандала с именами Максима Виторгана и Константина Богомолова. Известно, что последний был в числе «любовников» Ксении Анатольевны» и по предположениям ушел из семьи именно из-за жены Максима. Ввиду всего этого, кажется реальным, что Виторган мог разбить нос Богомолову из-за просьбы Собчак.

Возможно, Ксения Анатольевна решила именно таким способом привлечь внимание к своей кандидатуре не женщины за которую бьются, а политика. Богомолову Виторган, по словам посетителей одного из ресторанов Москвы, разбил нос, после чего ушел в неизвестном направлении. Может быть из-за измены Ксении Виторган сорвался, а возможно и ранее планировал месть сопернику, точно неясно. На данный момент никто не комментирует ситуацию, но политологи также видят именно подтекст не семейный в происходящем, хотя все может оказаться банальным.