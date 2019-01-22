«Дакота – анорексичка»: Рита Герасимович показала подписчикам свои кости

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Рита Дакота опубликовала фотографию на которой показывает как нездорово исхудала на фоне депрессии.

На днях Дакота опубликовала фотографию в своем Instagram, как она проводит отдых. Хейтеры не смогли пройти мимо: «Вы только посмотрите на ее кости, одни ребра торчат», «Дакота – анорексичка».

Подписчики обеспокоены, Рита Герасимович очень исхудала и ищут причину: «Возможно, она до сих пор любит и не может отойти от развода с любимым мужчиной», «Да она совсем есть перестала и уже больна анорексией».

Маргарита, довела себя до истощения и все еще страдает после развода с бывшим мужем. Дакота довела себя до изнеможения, она практически ничего не ест. Сейчас певица отдыхает на острове Бали, этот остров по-своему особенный для бывшей пары: здесь Влад сделал Марго предложение руки и сердца, молодожены сыграли этническую свадьбу после праздника в Москве и узнали о беременности Риты. После предательства мужа у Риты началась жуткая депрессия, прошло уже немало времени, но певице лучше не становится.

У певицы и так тяжелое душевное состояние к этому добавляется и материальные проблемы. У Дакоты заканчиваются деньги, она стала рекламировать дешевые марки шампуней с сульфатами, заметили наблюдательные пользователи. «Выбирать нужно, что рекламируешь, можно подорвать доверие верных подписчиков! Я не публичный человек, но пользуюсь исключительно профессиональными средствами для волос. А те, кто прислушиваются к вам, могут без волос остаться, таким же страшно мыть волосы.»,- критикуют Риту фанаты.

Возможно, Рита данной рекламой в Instagram отвлекает себя от проблем, ви вовсе не пытается всучить подписчикам дешевый шампунь.

«Время лечит и стирает все, важно принять то, что произошло и не дать боли испортить тебе жизнь, у тебя есть маленькая дочь и ради этого стоит жить», «Рита, надеюсь ты перестанешь заниматься ерундой и обратишь внимание на свое здоровье»,- пишут фолловеры.

По сети ходят слухи, что Соколовский не теряет времени зря, а записывает новый альбом с извинениями. По сценарию Дакота его прощает.