Андрей Малахов оседлал слона ради высоких рейтингов – Instagram

Сегодня, 11:02

Телеведущий доказал, что готов залезть даже на слона ради популярности и громких заголовков.

47-летний ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов продолжает свой зимний отпуск в Монте-Карло и времени зря не теряет. Недавно знаменитый мужчина оседлал слона и показал это на видео в личном микроблоге в Instagram. Хейтеры Малахова заявили, что телеведущий не может долго без рейтингов и даже в отпуске продолжает удивлять и шокировать публику.

Однако преданные поклонники оценили смелость и отвагу телеведущего: «Как же вас туда занесло!? Здорово, конечно!», «Супер. И как не страшно?», «Зато сколько позитива от катания на слоне», «Какие они благородные эти слоны», «Молодец ,такой вы классный позитивный человек», «Оседлать слона круто! Вы смельчак и молодец».