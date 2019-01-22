«Отстаньте от меня!»: Пользователи сети довели Дакоту до нервного срыва

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Рита Дакота опровергла слухи о прощении Соколовского

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что Рита Дакота простила измену бывшему мужу. Якобы пара решилась вновь сойтись ради общего ребенка. Подписчики певицы решили узнать всё из первых уст и задали ей вопрос: «Ри, это слухи, что вы скоро простите Влада и будете вновь вместе?».

Видимо, опять задели больную рану. «Пожалуйста, отстаньте с этим вопросом, нет сил уже» - ответила Дакота. Но, назойливые пользователи сети не сжалились, а ещё больше, как коршуны налетели на бедную мать-одиночку. Один, за одним пытались вывести Риту «на чистую воду», тем самым доводя девушку до нервного срыва.

Практически в каждом ответном комментарии певица умоляла оставить её в покое. Что происходило в это время с певицей не сложно догадаться. Но, как известно людям подавай «хлеба и зрелищ», на душевное состояние человека всем наплевать. А ведь по правде говоря, на протяжении всего времени Дакота была откровенна со своими поклонниками и ждала от них поддержки.

Напомним, что Рита и Влад познакомились на проекте «Фабрика звезд», спустя время у пары вспыхнули чувства. В 2015 году влюбленные сыграли свадьбу, а в 2017 году у Риты и Влада родилась дочь Мия. Счастливая семейная жизнь разбилась а дребезги, когда Рита узнала о многочисленных похождениях Влада, даже тогда, когда их дочке было всего несколько дней от роду. Еще большим ударом стал тот факт, что все многочисленные девушки были вхожи в их дом, а близкие родственники знали, но молчали об изменах Соколовского. Рита болезненно переживала предательство и неоднократно обращалась к психологам. Она уходила «в себя» и откровенно делилась своими чувствами в сети. Но, лечит только время. Сейчас Дакота посвящает себя маленькой дочке и пытается с головой уйти в работу.