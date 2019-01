11-летняя блогерша своей харизмой отправит Бузову «на пенсию»

View this post on Instagram

Бум💥 Мы пошли дальше и не только сняли наш танец в рамках челленджа от @egorkreed но и записали кавер! #крутойтанец #крутойчеллендж . . . 🔥Друзья очень прошу вашей помощи, давайте выведем это видео в топ! 🚀 . . . Для этого сохраняйте видео к себе и отмечайте друзей в комментах, выкладывайте к себе в сторисы эту публикацию, отправляйте друзьям❤️ самому активному передам привет в сторис👋🏻👋🏻👋🏻 . . . А на моей второй странице ещё одно видео + КОНКУРС С ДЕНЕЖНЫМИ ПРИЗАМИ!🤩. . . Не пропусти и переходи на @anokhina_elizabeth_2007 В роли Егора и иногда Игоря -@alexey_s097