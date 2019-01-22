11-летняя блогерша своей харизмой отправит Бузову «на пенсию»

Сегодня, 11:18

«Взрослая» не по годам, но уже успешная Лиза доказывает, что интернет-пространство «вытерпит» всех.

Лиза Анохина, 11-летняя москвичка, с каждым годом завоевывает популярность и всё больше становится узнаваемой на улицах Москвы. Начинающая российская звезда, как Лизу окрестили в интернете, уже составляет конкуренцию многим видеоблогерам. В свой не столь большой возраст Лиза имеет почти полмиллиона подписчиков на своем YouTube канале (существует чуть больше года), а в Instagram – 801 тысячу подписчиков.

В последнее время Лизу чаще сравнивают с Ольгой Бузовой: есть сходство как внешнее, так и по внутреннему настрою, по амбициям обеих звезд интернета. Лиза скрывает, сколько ей лет на самом деле. Она выглядит старше своего возраста, поэтому люди приписывают ей лет 13-14. Однако, родившаяся в 2007 году Лиза, вероятно, является 11-летней девочкой, которая удивляет всех своими успехами в раннем возрасте. Когда современный шоу-бизнес уйдет «на пенсию», блогерша будет продолжать удивлять своей харизмой. Но если Бузова достигала всего сама, то у Лизы есть сильная материальная поддержка в продвижении со стороны её родителей, которые всячески стараются сделать из своей дочери медийную персону. Сначала родители Лизы хотели отправить дочь в телеведущие, но когда они стали видеть, вероятно, приличный заработок дочери «в семью», они поняли, что интернет направление является более значимым, чем «воображаемая» карьера на телевидении.

Последняя работа девочки – короткое видео с танцем и перепетой песней (cover) на песню Егора Крида «Крутой», которое Егор посчитал лучшим из всего челленджа. Масса критики последовала за этим выбором Егора: «Идиотство полнейшее. Лучше бы выбирал людей которые снимают этот челлендж с душой и любовью к тебе, лишь бы ты оценил их видео, а не очередных недоблогеров у которых наоборот, родители лезут из кожи вон, чтобы пихнуть куда-нибудь свою дочку и поднять на этом хайпа. Анохина зазналась». Но многим девочка своим видом напомнила Бузову, чем снова огорчила таким подражательством.