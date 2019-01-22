После мощного землетрясения в Индонезии Павла Волю с женой предостерегают от опасности в Зеландии

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Фанаты всерьёз обеспокоены за жизни Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Популярный комик Павел Воля с женой отправились в отпуск после новогодних праздников. Пара провела неделю в тёплых краях на Мальдивских островах, а сейчас семья наслаждается захватывающими видами Новой Зеландии. Ляйсан ежедневно делится красочными снимками и интересными рассказами об отпуске пары в соцсетях.

Однако, подписчики известного юмориста и популярной гимнастки всерьёз обеспокоены за жизни экстремальных путешественников. Ещё совсем недавно произошло мощное землетрясение в Индонезии, у берегов острова Сулавеси, магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера.

В то время, как Воля с женой беззаботно гуляют у кратера активного вулкана Уайт-Айленд и отправляются на поиски остатков динозавров Моа, которые, по словам Ляйсан, погибли на острове всего 400 лет назад. Фанаты такое рвение звёзд к неизвестному не одобряют и всячески предостерегают от опасностей в Зеландии, рекомендуя посетить более спокойные места на острове.