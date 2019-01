После мощного землетрясения в Индонезии Павла Волю с женой предостерегают от опасности в Зеландии

View this post on Instagram

Каждый день наслаждаемся красотой! Сегодня были на Южном острове в National Park Westland Franz Joseff Glacier. Визитной карточкой является ледник Франца-Иосифа 🗻 Сказочное место, не тронутое цивилизацией 😍 Ощущение, что находишься в одной сплошной декорации к фильму. Кстати, именно здесь снимали огромное количество фильмов: «Игра престолов», «Парк Юрского периода», «Хроники Нарнии», «Кинг-Конг», «Властелин колец», «Аватар» и многие другие. Идёшь и кажется, что вот-вот из-за угла появится динозавр 🦕 Как говорят, последний динозавр Моа погиб на острове всего 400 лет назад 😱 #FranzJosefGlacier #NewZealand #Westland