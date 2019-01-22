После мощного землетрясения в Индонезии Павла Волю с женой предостерегают от опасности в Зеландии

Фанаты всерьёз обеспокоены за жизни Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.
Популярный комик Павел Воля с женой отправились в отпуск после новогодних праздников. Пара провела неделю в тёплых краях на Мальдивских островах, а сейчас семья наслаждается захватывающими видами Новой Зеландии. Ляйсан ежедневно делится красочными снимками и интересными рассказами об отпуске пары в соцсетях.
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Каждый день наслаждаемся красотой! Сегодня были на Южном острове в National Park Westland Franz Joseff Glacier. Визитной карточкой является ледник Франца-Иосифа 🗻 Сказочное место, не тронутое цивилизацией 😍 Ощущение, что находишься в одной сплошной декорации к фильму. Кстати, именно здесь снимали огромное количество фильмов: «Игра престолов», «Парк Юрского периода», «Хроники Нарнии», «Кинг-Конг», «Властелин колец», «Аватар» и многие другие. Идёшь и кажется, что вот-вот из-за угла появится динозавр 🦕 Как говорят, последний динозавр Моа погиб на острове всего 400 лет назад 😱 #FranzJosefGlacier #NewZealand #Westland
Однако, подписчики известного юмориста и популярной гимнастки всерьёз обеспокоены за жизни экстремальных путешественников. Ещё совсем недавно произошло мощное землетрясение в Индонезии, у берегов острова Сулавеси, магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера.
В то время, как Воля с женой беззаботно гуляют у кратера активного вулкана Уайт-Айленд и отправляются на поиски остатков динозавров Моа, которые, по словам Ляйсан, погибли на острове всего 400 лет назад. Фанаты такое рвение звёзд к неизвестному не одобряют и всячески предостерегают от опасностей в Зеландии, рекомендуя посетить более спокойные места на острове.