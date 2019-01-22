«Зудину с Табаковым поймут»: Любовь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского только укрепится со старостью

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81-летний Андрей Сергеевич все больше и больше близится к зрелому возрасту, который вскоре сыграет против отношений с более молодой Юлией.

Российский режиссер и родной брат Никиты Михалкова Андрей Сергеевич Кончаловский уже отметил 81 год, более того в своем зрелом возрасте он решился обвенчаться со своей пятой женой Юлией Высоцкой. Развитие отношений пары с каждым днем все больше укрепляет союз людей, которым из-за разницы в возрасте многие пророчили развод, измены и даже не думали о рождении общих детей. Не смотря на все пересуды и злые языки Юлия смогла стать для мудрого Андрея Сергеевича именно той женщиной, которая не только приняла и полюбила его таким как есть, но и смогла еще больше раскрыть его для общественности. Это проявилось в близости пары, они постоянно вместе путешествуют и отдыхают, работают и усовершенствуются на профессиональном уровне.

Юлия активно делает не только актерскую карьеру, но и делится секретами приготовления разных блюд. А вот Кончаловский продолжает снимать кино и участвовать в разных творческих проектах. Именно вдвоем пара обрела счастье, которое со временем омрачилось страшным ДТП во Франции, в результате которого очень пострадала общая дочь звезд Мария. О судьбе и здоровье девочки много слухов ходили, но официальные версии не часто можно услышать от Высоцкой и Кончаловского. Оно и понятно, ребенок на грани жизни и смерти, а это горе подавали многие за сенсацию, после которой пара должна расстаться. Но даже такое испытание судьбы пара смогла одолеть и остаться в браке. С годами Юлия и Андрей Сергеевич были все ближе и ближе друг к другу. Подобное слияние душ наблюдалось и у Марины Зудиной и старшего за нее Олега Павловича Табакова, которых тоже часто называли парой для пара. Но спустя годы, близкие люди не давали повода говорить о них плохо, но все же иногда черту переходили многие и даже утверждали, Зудина не верна своему престарелому и талантливому супругу. Однако, никому ничего доказывать пара не стала, как и Кончаловский с Высоцкой. Но Зудину и Табакова разделила смерть в прошлом году, после которой Марина очень трудно приходила в норму.

Близкие отношения Юлии и Андрея Сергеевича также с годами укрепляются, но как это не прискорбно возраст берет свое. Кончаловскому уже 81 год, что не может не пугать. Может пара осознавая это и пытается, как можно больше быть вместе и наслаждаться друг другом. Возможно, Юлия и Андрей Сергеевич поймут Зудину с Табаковым, которые аналогично пытались продлить свою общую жизнь, как пары. Любовь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского только укрепится со старостью, но видимо процессы зрелости и старости смогут и разлучить пару, что очень пугает и настораживает.