«На Галкина похож»: Сын Орбакайте поразил сходством с Максимом Галкиным - сеть

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Кристина Орбакайте показала публике своего сына очень похожего на Максима Галкина, отметили пользователи.

Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в сети Instagram со своим взрослым сыном Денисом. Пользователи отметили сходство Дениса с молодым дедушкой Максимом Галкиным: «На Галкина похож», «Вылитый Максим Галкин - одно лицо». Пользователи сети уверены, что сходство не выдумано на пустом месте.

У Кристины Орбакайте всегда были натянутые отношения с мамой Аллой Пугачевой. Одно время была версия о том, что отношения ухудшились из-за супруга Примадонны Максима, а после рождения Лизы и Гарри, старшая дочь и вовсе отдалилась от матери.

В семье Аллы Борисовны много запутанных и непонятных моментов. Алла Борисовна с начала 2000 годов вступает в отношения с Максимом Галкиным, будучи замужем за Филиппом Киркоровым.

«Кристина еще раньше познакомилась с Максимом, но он захотел звезду поярче и стал обхаживать Примадонну, Кристина на тот момент родила маленького Дени и Руслан Байсаров усыновил мальчика», пишут пользователи в сети.

По объяснениям Орбакайте он усыновлял ребенка, так как по российским законам их брак не был официально зарегистрирован.

Хейтеры напоминают случаи, когда Кристина и Максим случайно оказывались в одно время, в одном месте, они предполагают, что случайности не случайны и ищут в этом подоплеку.

«Кристина Орбакайте всегда была влюблена в Максима и ревновала его к Алле Борисовне»,- мнение хейтеров.

Сложно сказать как все на самом деле, но если присмотреться и сравнить Максима и Дени. Действительно сходство на лицо, особенно нижняя часть лица: нос, губы, форма лица и даже рост волос.