Гоша Куценко сожалеет об изменах во время брака с Марией Порошиной

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Вместе они прожили пять лет. В расставании актёр винит исключительно себя.

Гоша Куценко периодически вспоминает о том времени. На «Судьбе человека» он рассказал, что сожалеет об изменах во время брака с Марией Порошиной.

Их знакомство состоялось во время учёбы в «театралке». Взаимные чувства вспыхнули сразу же. Куценко до сих пор не может понять, как он мог понравиться такой привлекательной девушке.

Они вместе жили в трудные 1990-е годы. В 1996-м Порошина родила Гоше дочь Полину. Как ни странно, но через несколько месяцев случилось их расставание.

Сейчас Куценко связывает его с теми возможностями, которые на них неожиданно обрушились. В жизни появилось слишком много соблазнов. С другой стороны, актёр признаёт, что рождение дочери было для него стрессом.

Со слов актёра, он сам рассказал Порошиной о своей измене. Простить его она смогла лишь спустя несколько лет.

О своей измене актёр сожалеет до сих пор, хотя сейчас у них с Марией тёплые отношения.

Недавно у Марии Порошиной родился пятый ребёнок. Это произошло в столичной клинике. Кто у сына отец артистка пока умалчивает.

Помимо дочери от Куценко у неё ещё есть трое девочек, отцом которых является Илья Древнов.

Супруга Куценко сейчас Ирина Скриниченко. У пары родились Светлана и Евгения.