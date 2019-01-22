«Забывает поесть!»: У Анджелины Джоли снова начались проблемы с питанием – СМИ

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Актриса не считает, что её голодание может навредить здоровью.

По словам журналистов из австралийского издания «OK!», у голливудской звезды Анджелины Джоли снова начались проблемы с питанием. Сообщается, что жизнь актрисы - не что иное, как «хаос», а потому актриса часто «забывать поесть». Поклонники связывают депрессивное состояние знаменитости с новым романом Брэдом Питтом. Недавно стало известно, что актер встречается с Шарлиз Терон.

Как сообщают СМИ, у Джоли снова началось нервное расстройство и голодание, а потому актриса за день съедает лишь немного грейпфрута и клубники, а также пьет только горячую воду с лимоном. При этом у Анджелины хватает сил, чтобы с детьми посещать скалодром, подчеркивают инсайдеры.