«Варя Черноус уже не та»: Замужняя Кристина Асмус ищет внимания от других мужчин — сеть

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Жена Харламова вновь улетела отдыхать без своего супруга. На это раз Мальдивы встретили очаровательную актрису с ее откровенными нарядами.

В семье юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус назрела конфликтная ситуация. По данным из СМИ, Харламов приревновал Кристину Асмус к своему другу — Ивану Урганту. После чего Харламов не захотел носить звание «рогоносца» и посвятил целую серенаду своим хейтерам.

Тем временем, Кристина Асмус выставляет в своем Instagram провокационные фотоснимки с разными частями тела. Пользователи убеждены, что замужняя Кристина ищет внимания от других мужчин, поскольку с Харламову отношения стали плохо складываться. Они задаются вопросом, по какой причине актриса в Рождество улетела отдыхать с дочкой в Дубаи, а сейчас уже посетила Мальдивы.

В это же время - Гарик Харламов публикует фотоснимки с Зеленоградска и восхищается этим городом. Судя по всему, разрыв пары не за горами — раз супруги отдыхают порознь уже не первый раз.

«Варя Черноус уже не та», «Кристина — зачем тебе внимание привлекать? Не уж-то муж комплиментов не говорит?», «а я слышала, у них развод и девичья фамилия, якобы Гарик спалил ее с Ваней», «зачем публиковать такие откровенные фотографии!», «зачем специально врезать купальник?», «Где Гарик? Как он разрешил такое фото?», - пишут раздосадованные пользователи в сети.

Стоит отметить, что своим вниманием такое фото не обошли стороной и коллеги Гарика Харламова — Михаил Галустян, Игорь Верник, Тимур Родригез, Артак Гаспарян.

Звездные гости ее Instagram так же прокомментировали фотографии Асмус. Судя по всему, внимание мужчин в свой адрес, ей все-таки удалось вызвать, вот только как к этому отнесется Гарик Харламов — останется загадкой.