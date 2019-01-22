«Паханом заделалась, забыла как Собчак ее осаживала»: Экс-участница «Дома-2» раскрывает секреты Бородиной

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Ольга Сударкина настроена решительно и готова подавать в суд за оскорбления ведущей телепроекта Ксении Бородиной. В своем видеообращении экс-участница припомнила «скелеты в шкафу» Ксении Бородиной.

Конфликт между телеведущей проекта Ксенией Бородиной и бывшей участницей телестройки Ольгой Сударкиной только набирает обороты. Накануне, стало известно, что Ксения вступилась за пару Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель, только вот не смогла подобрать более правильного выражения. Бородина назвала Ольгу «ночной бабочкой», но в более грубой интерпретации, после чего Сударкина покинула проект.

Действительно, экс-участница вела себя не самым достойным образом и делала все, чтобы развести по разным углам мужа и жену. Девушку совсем не озадачил тот факт, что пара уже обзавелась маленьким ребенком и занимаются совместным воспитанием. Ксения Бородина прокомментировала тот факт, что не жалеет о сказанных в ее адрес словах, ибо нельзя лезть в чужую семью и доводить до развода. Она убеждена, что назвала вещи своими именами и прощения просить не собирается.

Ольга Сударкина записала видеобращение, где раскрывает все секреты телеведущей Бородиной: «Ну знаете, не Бородиной меня судить — это первое. Давайте вспомнить со сколькими мужчинами на проекте переспала Бородина. Мне кажется, что Бородина профессионал своего дела (в кавычках), позволяет себе высказывать такие слова в сторону участников. Бородина на проекте паханом заделалась, забыла как Собчак ее осаживала на лобном месте...У Бородиной есть подруга, которая увела мужика из семьи — она с ним прекрасно отдыхает, бухает. Именно с той женщиной, у которой увела мужчину из семьи, где были дети. Почему она с ней дружит?».

Судя по всему, девушку очень сильно задели слова телеведущей, что она решила сразу раскрыть все карты и осудить Ксению за двойные стандарты. Она убеждена, что Бородина слишком много на себя берет и забывает, что несет это в массы, но сама при этом ничем не отличается благородным и поступает ровным счетом так же.

Из анонимных источников телеграмм-канала «Только никому» стало известно, что Сударкина намерена подавать в суд на обидчицу по статье «Оскорбление» и отсудить не хилую сумму в качестве морального вреда. Стоит отметить, что выражение Ксении Бородиной в адрес Ольги, было зафиксировано в эфире телепроекта и опубликовано для общественности в СМИ.