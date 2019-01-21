Яна Рудковская опровергла предположения о своей беременности

Вчера, 23:49

Яна Рудковская выложила в Instagram фото завтрака в Париже, по которому поклонники заподозрили ее беременность.

На фото у известного музыкального продюсера явно виден округлившийся живот. Некоторые полклонники сразу уверенно заявили, что Рудковская беременна, другие же утверждали, что на снимке получился просто неудачный ракурс съпемки – ведь на других фотографиях большого живота нет.

Сторонники же конспирологии уверенно заявляли, что Яна просто хорошо скрывает свою береиенность. Тема беременности начала быстро раскручиваться, вал комментариев с вопросами, кого она хочет, мальчика или девочку, с пожеланиями родить еще одного фигуриста или фигуристку, захлестнули Instagram Рудковской.

Однако действительность оказалась намного прозаичнее. Если внимательнее присмотреться к фотографии, понятно, что впечатление «огромного 9-месячного живота» создает вторая рука Рудковской, которой она держит плед.

Об этом всем, кто ожидал от нее еще одного ребеночка, рассказала в своем аккаунте сама супруга фигуриста Евгения Плющенко. Она опровергла предположения о своей беременности, удивившись, как можно это утверждать, когда на остальных фото и видео никакого намека на живот нет.