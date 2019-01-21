Актриса Рудова могла пригрозить матери внебрачного ребенка Александра Головина, вступаясь за Самбурскую

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Наташа рассказала об истории из второго класса, которую возможно захочет повторить уже со Светланой Белогуровой.

Актриса Наталья Рудова раньше была более спокойной и сдержанной, многие ее поклонники просто убеждены, что Ната спокойный и рассудительный человек. Однако после выхода на ТВ сериалов и картин с Рудовой, где актриса сыграла роли девушек с характером, Наталью начали видеть и с другой стороны. Рудова никогда не говорила, что она ангел, но все же подпитать слухи о своем «плохом воспитании» не забывает.

Вот, например, публикация в соцсети раскрыла характер Натальи, который впервые проявился во втором классе. Рудова сама призналась, что уволила учительницу. Только правда есть ремарка, она всех детей обижала и поэтому маленькая Наташа решилась на справедливость. Но пока все обсуждают именно поведение Рудовой, появилась и другая версия причины этого поста. Актриса Наталья Рудова могла пригрозить матери внебрачного ребенка Александра Головина Светлане Белогуровой, вступаясь за свою лучшую подругу Настасью Самбурскую.

История стартовала некоторое время назад и развилась в студии «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. Светлана Белогурова и ее дочь были на содержании у актрисы Настасьи Самбурской. Почему-то знаменитость попросила стилиста не афишировать имя Головина и не обращаться в ток-шоу по данной теме. Но Светлана ослушалась Самбурскую и решилась на сотрудничество с Екатериной Гордон. Обвинения, сравнения и взаимные колкие комментарии от всех сторон «конфликта» были и есть в Сети. Рудова могла пригрозить матери внебрачного ребенка Александра Головина, вступаясь за Самбурскую и сообщила об этом в соцсети, на своей странице. Если это так, то видимо Светлана Белогурова заблокировала Рудову и теперь положен край общению женщин.