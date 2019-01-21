Сегодня, 23:08

Теперь поклонники точно уверены в том, что избранница Тимати побывала у пластического хирурга и подправила собственную внешность.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Решетова опубликовала новое фото и таким образом поучаствовала в «челлендже», когда знаменитости выкладывают собственные фото десятилетней давности. Ими уже поделились Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Максим Галкин и так далее. А вот Анастасия немного запоздала, о чем и рассказала в публикации.

Подписчики тут же отметили, что за десять лет Решетова очень изменилась и многие заподозрили, что она не раз посещала пластического хирурга. Разница действительно разительная и можно заметить, что поменялась форма носа и в целом комплекция лица. Конечно, на комплекцию и очертания мог повлиять возраст, но нос, уверены фанаты, точно был исправлен с помощью ринопластики. При этом некоторые попытались указать и на грудь, но аргументы по поводу маленькой груди у 13-летней девушки по понятным причинам разбились о банальную логику, ведь она была еще подростком.

Таким образом, снимок 13-летней Решетовой подтвердил догадки фанатов о пластике носа и при этом многие из них уверены в том, что это именно Тимати помог Анастасии изменить внешность, так как у нее, по всей видимости, попросту не хватило бы финансовых возможностей. Кто знает, но теперь фанаты не оставят в покое свою любимицу, ведь ранее она отрицала любое хирургическое вмешательство, а теперь, собственно «результат налицо». Ведь особо зорких поклонников не обманешь и они с каждым разом будут выискивать все больше отличий во внешности Анастасии-подростка и той, которую все знают сейчас.