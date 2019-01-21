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Привлечь внимание к себе проверенным способом решилась и жена Бульдога, но ее откровений не оценили.

Известная актриса Кристина Асмус всегда имела репутацию девушки не такой, как все. Несмотря на то, что она в браке с резидентом Comedy Club, она всегда славилась скромностью, сдержанностью и очень понравилась своим поклонникам именно этим. Однако в соцсети Instagram Кристина изменила своим принципам, чем удивила и даже шокировала подписчиков. После «запоев» Харламова Кристина Асмус показала свое «толстое» тело. Такое странное сравнение появилось после того, как многие обсуждали, что Гарик способен предать семью ради алкоголя. По версии поклонников, Кристина тоже могла «ходить налево». После множества догадок и слов даже об изменах, пару заподозрили в неискренности чувств. После был период затишья в отношениях пары. Несмотря на догадки поклонников, Кристина и Гарик не комментировали ситуацию и просто ждали, когда в Сети все утихнет. Подогреть ситуацию решилась Кристина, и сделала это, нужно сказать, очень необычно. Ее фото в купальнике «оценили» не все.

Кристину раскритиковали за непристойности и высмеяли даже положение тела, фигуру и даже фасон купального костюма.

Хейтеры, конечно очень постарались омрачить Асмус публикацию, но все же истинные поклонники оценили стремление Кристины показать что-то новое в ленте новостей. Возможно, Кристине не стоит слишком быстро менять привычный образ тихой и застенчивой девушки на женщину-вамп, но стоит подчеркнуть, что большинство образов и фото Кристины очень гармоничны и красивы.