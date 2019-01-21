«Лицо в крови»: Максим Виторган избил любовника Ксении Собчак

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Актёр целенаправленно шёл бить Богомолова.

Максим Виторган перестал терпеть слухи и издёвки со стороны фанатов. Вероятно, в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана не просто «проблемы», а самый настоящий бунт страстей. И фотографии, которыми супруги пытались визуально сохранить идиллию, не смогли сохранить измену Собчак в тайне. Как сообщают очевидцы, около одной из «Кофеманий» Москвы Виторган избил Константина Богомолова – последнего любовника Ксении Собчак, из-за которого пара стоит на грани развода.

Известно, что актёр ограничился лишь слабым ударом в нос, поскольку госпитализация Богомолову не потребовалась, несмотря на то, что его лицо было в крови. Судя по хронологии, описанной очевидцем, не возникает сомнений, что Виторган знал, куда он идёт и кого он там увидит. Напомним, что скандалы из-за ревности Виторгана и измен Собчак между супругами происходят давно. Они даже не стесняются выносить сор из избы, чем уже заработали многочисленную критику от фанатов.