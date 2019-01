Звезда сериала «Кухня» Подкаминская рискует стать жертвой одной роли из-за «ИП Пирогова»

View this post on Instagram

18 февраля! Ровно через месяц мы выйдем в Эфир! «ИП Пирогова» на @super_kanal!🥁🍰🥁 Сколько уж лет учу себя быть свободной и более безответственной, но всё равно каждый раз волнуюсь: до, во время и после съемок! 🎬 А вызовет ли моя Вера Викторовна сочувствие своей честностью, принципиальностью, искренной верой в добро и любовь? Станет ли близкой и родной, вот с этой кулей на голове, в фартуке или в джинсах и рубашке, бегущей по своим всем важным делам? Пусть она ещё та «пьяная вишня» и чудит немало, но главное, чтобы ей верили! Вот и подождём!👆 Увидим, что у нас вышло...😋 #ИППирогова #режиссер @grimaslov #оператор @struchevfred @smolinvm @kseniateplova @danila_dunaev @pankratovcherny_official @konstantinov_actor @lysenkovdima @yuskovetssv @elena_valushkina @jenny_ter По всем скучаю и люблю!🎈 @yellow_black_and_white_ 💛🖤