Сегодня, 21:37

Милые героини сериалов «о еде» и любви, кажется, входят в привычку Елены, которой очень все к лицу, но уже может пора менять роли.

Елена Подкаминская, известная актриса театра и кино, очень полюбилась зрителям после выхода сериала «Кухня», в котором сыграла арт-директора ресторана Claude Monet. Елена очень органично смотрелась в каждом дубле, а ее сериальный парень Лавров, казалось, был по-настоящему ее любовником. Однако спустя время появился анонс нового проекта с не менее «съедобным» названием. «ИП Пирогова» скоро выйдет на экраны канала «супер». Именно роль главной героини и досталась Подкаминской. Меньше чем через месяц зрители смогут оценить старания актрисы, приложенные для роли. Домохозяйка Вера – вот новый образ Елены в новом сериале. Однако пока Подкаминская пишет в соцсети свое видение ситуации: «А вызовет ли моя Вера Викторовна сочувствие своей честностью, принципиальностью, искренней верой в добро и любовь? Станет ли близкой и родной, вот с этой кулей на голове, в фартуке или в джинсах и рубашке, бегущей по своим всем важным делам? Пусть она ещё та «пьяная вишня» и чудит немало, но главное, чтобы ей верили! Вот и подождём!».

Звезда сериала «Кухня» Подкаминская рискует стать жертвой одной роли из-за «ИП Пирогова». Не секрет, что Елену приглашать могут по «накатанному» сценарию: она красива, умна и великолепно зарекомендовала себя. Актриса, видимо, уже стала заложницей одной роли. Это уже не раз случалось среди знаменитых звезд.

Вот, например, Александр Демьяненко после легендарной роли Шурика в советском комедийном художественном фильме, снятом в 1965 году под названием «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», пережил аналогичную ситуацию. После съемок Александр Сергеевич хотел других ролей, но его видели только в комедиях, которые в жизни стали для него трагедией.

Возможно, Елена Подкаминская спустя время тоже захочет сменить роли, но пока ей предлагают только участие в «съедобных сериалах». Может быть это преувеличение, но все же поклонники также хотят увидеть блистательную Елену в роли других персонажей.