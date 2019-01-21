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Нонна Викторовна в фильме «Трясина» отыграла свое будущее, но в итоге осталась одинокой и убитой горем матерью без единственного сына.

Нонна Викторовна Мордюкова всегда с экрана казалась уверенной в себе и сильной женщиной. Ее партнерами по сцене были только самые красивые и удивительные актеры, а сама артистка была первой среди всех на роли волевых женщин со стальным характером. Нонна, Ноябрина Мордюкова играла разные роли, но ее несомненным образом был не только облик сильной женщины, но и матери. Фильм «Трясина» в некотором роде стал пророческим для актрисы, которая казалось очень сильно пережила семейную трагедию на экране. Несмотря на все, Нонна Викторовна только спустя 6 месяцев смогла отойти от исполняемой роли. Такой тяжелой игры Мордюкова давно не испытывала вероятно на съемках, но ее главным разочарованием и ударом вероятно стал случай в будущем. Актриса в реальности не только боролась за своего сына до конца, но и не смогла его уберечь от смерти.

Сын Володя умер в 40-летнем возрасте из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем. Роль матери в кино стала насмешкой судьбы над потерявшей сына Мордюковой спустя годы, но принять этот страшный приговор Нонна Викторовна не смогла. Ее здоровье со временем начало угасать, а ночи из-за нервов переживаний отразились на, казалось, крепком ее здоровье.

Одна и без поддержки любимого мужчины Мордюкова сама оказалась в этом мире. Ее поклонники толпами строились в очередь за ее автографов и припоминали звезде брак с Тихоновым и даже сына, которого она не смогла уберечь от беды. Все это и стало для Нонны Викторовны тяготой, которая ее подкосила. Видимо, яркая и тяжелая роль матери в картине «Трясина» стала насмешкой судьбы над потерявшей сына Мордюковой.