Лопырёва ахнет: 42-летнего Баскова заподозрили в романе с 64-летней Любовью Успенской

Странные отношения между Басковым и Успенской за кулисами шоу Светланы Лободы стали главной темой для обсуждения среди фанатов.
Николай Басков стал одним из главных звёздных гостей на прошедшем концерте Светланы Лободы в «Крокусе». Внимание прессы было тщательно приковано лишь к четырём зрителям – Баскову, Успенской и чете Галкин-Пугачёва. Если вокально-юмористическая семья всегда отбирает у коллег свет софитов, то в этот раз и «золотой голос России» отхватил свою минуту славы, когда к нему нагло стала приставать 64-летняя Любовь Успенская.
Возможно, именно этим фактом было вызвано странное, «опухшее» выражение лица певца. Если присмотреться к фото из закулисья, которые уже доступны пользователям, неадекватным поведением Успенская запомнилась всем гостям концерта и вечеринки после него. Некоторые фанаты предположили в соцсетях, что певица выпила лишнего перед концертом Лободы, а компанию ей мог составить 42-летний Николай Басков. Как получилось, что звёзды оказались у одной бутылки – загадка. Но постоянное желание Любови Успенской прикоснуться к Баскову и обратить на себя его внимание говорят о близких и, возможно, романтических отношениях между звёздами.
Некоторые поклонники даже стали призывать певца наконец-то жениться на исполнительнице. За советами они послали к 42-летнему Максиму Галкину, околдовавшему 69-летнюю Примадонну. Кстати, между мужчинами заметно сходство – они оба побледнели, когда их спутницы – Пугачёва и Успенская – стали проявлять к ним повышенный интерес прям под прицелом фотокамер. Вероятно, первые советы, как утолить боль расставания в объятиях женщины постарше, Галкин уже успел дать. О том, как громко Лопырёва ахнет на весь Майами, когда подозрения поклонников подтвердятся, можно только догадываться, но они уверены, что сейчас Баскову необходима «реабилитационная» помощь опытной женщины.