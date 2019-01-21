Лопырёва ахнет: 42-летнего Баскова заподозрили в романе с 64-летней Любовью Успенской

Сегодня, 20:03

Странные отношения между Басковым и Успенской за кулисами шоу Светланы Лободы стали главной темой для обсуждения среди фанатов.

Николай Басков стал одним из главных звёздных гостей на прошедшем концерте Светланы Лободы в «Крокусе». Внимание прессы было тщательно приковано лишь к четырём зрителям – Баскову, Успенской и чете Галкин-Пугачёва. Если вокально-юмористическая семья всегда отбирает у коллег свет софитов, то в этот раз и «золотой голос России» отхватил свою минуту славы, когда к нему нагло стала приставать 64-летняя Любовь Успенская.

Возможно, именно этим фактом было вызвано странное, «опухшее» выражение лица певца. Если присмотреться к фото из закулисья, которые уже доступны пользователям, неадекватным поведением Успенская запомнилась всем гостям концерта и вечеринки после него. Некоторые фанаты предположили в соцсетях, что певица выпила лишнего перед концертом Лободы, а компанию ей мог составить 42-летний Николай Басков. Как получилось, что звёзды оказались у одной бутылки – загадка. Но постоянное желание Любови Успенской прикоснуться к Баскову и обратить на себя его внимание говорят о близких и, возможно, романтических отношениях между звёздами.