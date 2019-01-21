Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в жестоком обращении с животными

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22-летняя Хейли Болдуин, жена Джастина Бибера и дочь актера Стивена Болдуина, загрузила короткий клип в Instagram в воскресенье с надписью: «Не волнуйтесь, ему это нравится».

Но поклонники поразило видео, на котором Хейли трясла из стороны в сторону маленькую собачку. Некоторые утверждали, что это причиняет большое неудобство собаке. Дело в том, что молодая семья завела щенка по кличке Оскар совсем недавно, на рождественские праздники. Видимо, Хейли решила похвастаться «прибавлением в семье» перед поклонниками.

Однако многим поклонникам очень не понравилось такое жестокое обращение с животным. Один из комментаторов умолял: «Не делай этого со своим щенком, я не думаю, что ему это нравится».

Второй написал: «Собака не игрушка, Хейли».

В то время как третий добавил: «Пожалуйста, прекратите издеваться над своей собакой, хорошо?»

Кто-то еще сказал: «Хейли рассказывает что заставляет свою собаку танцевать или что-то в этом роде. Откуда ты знаешь, что собаке это нравится ??? Когда ее трясут, как марионетку? Бедная собака! Это жестокость!»

У супругов Хейли Болдуин и Джастина Бибера мальтийский терьер живет с Рождества. Хейли и Джастин обручились в июле прошлого года, а затем поженились, проведя юридическую церемонию в Нью-Йорке в сентябре.

По сообщениям СМИ, любимец миллионов Джастин, состояние которого оценивается в сумму почти 200 миллионов долларов, не заключал брачный договор перед свадьбой.