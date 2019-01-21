Отсутствие таланта Анастасии, по всей видимости, серьезно беспокоит Шнурова, и потому он решил поделиться наблюдениями со своими подписчиками.
В своем аккаунте в Instagram Сергей Шнуров опубликовал очередное скандальное стихотворение, которое было посвящено Анастасии Волочковой, причем абсолютно открыто.
«Кто талантом небогат,
Ну, а чё такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
На лице, - мерси баку,
Ленточка на .....(женский половой орган).
К вам рекою потекут
Лайки и подписки», - написал Сергей.
Многие поклонники оценили данное стихотворение и подтвердили то, что Волочкова, конечно, «не Плисецкая», но некоторые все-таки вступились за Анастасию и заявили, что ее ведь за что-то любят, потому стоит уважать ее все-таки как человека. Естественно, у нее есть определенные проблемы, но все совершают ошибки.
Возможно, все дело в том, что Волочкова создала себе такой скандальный образ, при котором даже ее собственные подписчики проявляют в комментариях неуважение к ее действиям, а порой она самостоятельно себя дискредитирует и пытается выставить себя в максимально неловком и неприглядном свете.
Таким образом Шнуров высмеял Волочкову за шпагаты в любой ситуации, так как, считают поддерживающие его комментаторы, это единственный ее талант, которому, в принципе, может научиться любая девушка, а потому стоит задуматься над тем, в кого превращаются звезды отечественного шоу-бизнеса и почему так происходит. Ведь сейчас в балерину летят обвинения в алкоголизме, непристойном поведении и ее называют попросту фриком, а также некоторые считают абсолютно некрасивой и бесталанной. Звезды, которые поддерживают хороший имидж, практически не подвергаются критике со стороны своих поклонников и потому редко слышат в свой адрес оскорбления. Стоит задуматься.