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Отсутствие таланта Анастасии, по всей видимости, серьезно беспокоит Шнурова, и потому он решил поделиться наблюдениями со своими подписчиками.

В своем аккаунте в Instagram Сергей Шнуров опубликовал очередное скандальное стихотворение, которое было посвящено Анастасии Волочковой, причем абсолютно открыто.

«Кто талантом небогат,

Ну, а чё такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, - мерси баку,

Ленточка на .....(женский половой орган).

К вам рекою потекут

Лайки и подписки», - написал Сергей.

Многие поклонники оценили данное стихотворение и подтвердили то, что Волочкова, конечно, «не Плисецкая», но некоторые все-таки вступились за Анастасию и заявили, что ее ведь за что-то любят, потому стоит уважать ее все-таки как человека. Естественно, у нее есть определенные проблемы, но все совершают ошибки.

Возможно, все дело в том, что Волочкова создала себе такой скандальный образ, при котором даже ее собственные подписчики проявляют в комментариях неуважение к ее действиям, а порой она самостоятельно себя дискредитирует и пытается выставить себя в максимально неловком и неприглядном свете.

Таким образом Шнуров высмеял Волочкову за шпагаты в любой ситуации, так как, считают поддерживающие его комментаторы, это единственный ее талант, которому, в принципе, может научиться любая девушка, а потому стоит задуматься над тем, в кого превращаются звезды отечественного шоу-бизнеса и почему так происходит. Ведь сейчас в балерину летят обвинения в алкоголизме, непристойном поведении и ее называют попросту фриком, а также некоторые считают абсолютно некрасивой и бесталанной. Звезды, которые поддерживают хороший имидж, практически не подвергаются критике со стороны своих поклонников и потому редко слышат в свой адрес оскорбления. Стоит задуматься.