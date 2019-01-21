«Мальчик отмолит грехи семьи»: Федосеева-Шукшина может отправить в монастырь правнука учиться на священника

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Своего внука – сына средней дочери Ольги – Лидия Николаевна раньше уже отправляла в Николо-Шартомский монастырь в Ивановской области в надежде сделать из него священнослужителя.

Семья Шукшиных никогда не вела простую и понятную широкой общественности жизнь. Ещё при жизни легендарного Василия Макаровича в ней плелись интриги, имели место тайные похождения. Сегодня же потомки именитого актёра продолжают будоражить общественность своими семейными разборками, но уже рассказывая все подробности во всеуслышание. В частности, две дочери Василия Шукшина – Мария и Ольга – не могут примириться между собой, а также с матерью Лидией Николаевной. Последняя и сама, как оказалось, в свои 80 лет, способна наделать шуму. В числе прочего многих шокировало её решение выйти замуж за эпатажного продюсера Бари Алибасова. И вот теперь новоиспечённые супруги заговорили об общих детях.

Поскольку возраст Лидии Федосеевой-Шукшиной не позволяет без последствий выносить и родить ребёнка, пара задумалась об опекунстве над чужим малышом. Причём на эту роль, как выяснилось, может претендовать внук артистки. Так, сегодня появилась информация, что Лидия Николаевна и Бари Каримович готовы взять опеку над внуком Марии Шукшиной, сыном Макара Касаткина. Экс-возлюбленная молодого парня Фрейя Зильбер родила мальчика, но заявила, что помощи от звёздной семьи не получает. Якобы Макар бросил её, узнав о том, что она беременна. Сжалившись над малышом, Лидия Федосеева-Шукшина заявила о готовности воспитать правнука, как своего собственного сына. Сделать то же самое намерен и Бари Алибасов. Однако на самом деле известная актриса, возможно, не планирует растить мальчика в своём доме и может отправить его в монастырь.

Несколько лет назад общественности стало известно, что из виду пропала средняя дочь, актриса Ольга Шукшина. Тогда недавно родившую сына дочь Лидии Николаевны заподозрили в уходе в монастырь. Ходили слухи, что Ольга стала монахиней и посвятила свою жизнь служению Богу. Однако позже эти предположения были опровергнуты, но стало известно, что её маленький ребёнок всё же отправился в Николо-Шартомский монастырь. Случилось это по воле Лидии Николаевны. Якобы новый муж Ольги испытывал неприязнь к мальчику из-за чего дочь Шукшиной, возможно, как Фрейя Зильбер, согласилась отдать его на воспитание в чужие руки. Пресса со ссылкой на приятельницу актрисы по имени Тамара писала, что Лидия Николаевна якобы хотела, чтобы маленький Василий был воспитан среди монахов и в будущем мог учиться на священника. По словам Тамары, Шукшина мечтала, что в будущем мальчик отмолит грехи семьи, однако планам не суждено было сбыться.

Спустя три года ребёнок начал сильно болеть и было решено забрать его из монастыря. С тех пор Василий живёт с матерью. У Федосеевой-Шукшиной же, вполне вероятно, остались грёзы, что кто-то из династии, незапятнанный в скандалах, сможет приблизиться к Богу и замолить грехи за всё знаменитое семейство. Со временем Лидия Николаевна могла ещё больше приблизиться к церкви, её желание могло окрепнуть на фоне новых скандалов. Обездоленный сын Фрейи Зильбер может прийтись как нельзя кстати погрязшим в скандалах и разборках Шукшиным, сделать то, что не удалось сыну Ольги. Возможно из-за этого Лидия Николаевна и проявляет такое рвение взять опеку над мальчиком, ведь полноценно воспитывать и ухаживать за младенцем 80-летняя женщина вряд ли сможет.