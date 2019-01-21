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Не только Наталья Катаева стала наследницей, но и несколько двоюродных внуков, даже внебрачных, знаменитой актрисы хотят «урвать» часть от московской жилплощади.

Нонна Викторовна Мордюкова знаменитая советская российская актриса кино, которая получила известность благодаря исполнению ролей волевых и сильных женщин. Народная артистка СССР умерла в возрасте 82 года 6 июля 2008 года. Ее единственный сын Владимир умер раньше актрисы от фактически пагубной зависимости. Сын звезды перенес два инсульта и пристрастился к наркотикам и алкоголю. Его судьба повернулась так, что жизнь оборвалась в 1990 году в возрасте 40 лет. Сильно переживая смерть ребенка Нонна Викторовна перед смертью решила отписать трехкомнатную квартиру своей сестре Наталье Катаевой. Но последнее желание Нонны Мордюковой подарить жилплощадь сестре оказалось «адским» спустя 10 лет. Дело в том, что на квартиру начали претендовать не только внуки, но и родня сестры.

Оказалось, что 24-летний Даниил Катаев решился посетить ТВ и стал гостем программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, где рассказал свою позицию в спорном вопросе. Молодой человек говорил о необходимости наладить контакт с бабушкой, которая получила хорошее наследство. В искренность намерений не поверили эксперты и гости студии, после этого состоялся очередной эфир, где сообщили, что Наталья Катаева не стала выходить на связь с внуком и теперь может ждать иска на раздел имущества от внука, который в первой программе отрицал желание заниматься «дележкой». Также появилась и возможная внучка Катаевой, которая также хочет получить часть наследства. 28-летняя Кристина Судникович (в девичестве Катаева) также появилась в студии программы и четко сообщила, что будет судиться за часть квартиры.

Почему последнее желание Нонны Мордюковой подарить квартиру сестре оказалось «адским» спустя 10 лет можно и трудно объяснить одновременно. С одной стороны, актриса хотела обеспечить свою сестру жильем и памятью о себе, но теперь, как оказалось Наталья Катаева заодно сможет и проверить своих родственников, которые только появились на алчность, меркантильности и человечность.