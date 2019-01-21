«Поменялись ролями»: Виктория Бэкхем посвятила себя работе и сделала из мужа «домохозяйку»

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Женщине некогда заниматься домом и готовить на всю семью, призналась она, потому этим занимается ее супруг.

В одном из своих интервью Виктория Бэкхем рассказала о том, почему не пожелала отправиться в тур со своей бывшей группой Spice Girls. Она сообщила, что, конечно же, несмотря на то, что произошло за последние три года, имея ввиду, по всей видимости, межличностные конфликты, часть ее всегда будет с группой, но большинство своего времени она сейчас посвящает работе, а именно стилистом личной линии одежды, что занимает большую часть жизни.

«Да, я одержима, когда дело касается работы. Я редко даю себе передышку, из-за чего у меня даже возникают проблемы со сном», – рассказала Виктория.

Женщина призналась, что сейчас она не может готовить на всю семью и потому этим занимается ее муж. Однако на ее теплые отношения с семьей это никак не влияет: да, занимается домом Дэвид, потому что у матери четырех детей и бизнесвумен просто нет на это времени, но к разводу дело и близко не идет.

Таким образом, супруги поменялись ролями, ведь Дэвид официально окончил карьеру футболиста в 2013 году и у него явно больше времени, чем у Виктории. И потому она полностью посвятила себя работе и сделала из мужа «домохозяйку», что его, по всей видимости вполне устраивает, ведь их семья свободна от стереотипов и даже в такой форме вполне комфортно себя чувствует.