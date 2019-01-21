Всё по-взрослому: Молодожёны Бари Алибасов и Федосеева-Шукшина намерены стать родителями

Сегодня, 18:50

Это они озвучили после очередного «Прямого эфира», где гостьей стала Фрейя Зильберг. Она родила знаменитой артистке внука Марка.

Родственники просят ту вспомнить о малой родине и «прекратить позориться» на всевозможных ток-шоу. Всё должно стать по-взрослому: Молодожёны Бари Алибасов и Федосеева-Шукшина сообщили, что они намерены стать родителями её сына.

Нина Волкова, приходящаяся Зильберг мамой, приехала в Москву из Барнаула. Она считает, что дочь занимается недостойным делом, выклянчивая средства у семейства Шукшиных.

В то же время женщина уверена, что дочь, не имеющая никакой профессии, пока просто не может зарабатывать себе на жизнь сама. Она очень огорчена тем, что та продолжает для этого лить на всю страну грязь на Макара Касаткина, приходящегося ребёнку отцом.

Волкова уверена, что её дочь может быть хорошей мамой, и она готова предложить дочке с ребёнком комнатку в своей благоустроенной квартире.

Тогда той не нужно будет постоянно причитать, что негде жить, а для ухода за дочкой нужна оплачиваемая няня. Зильбер это предложение, похоже, не впечатлило. Свою мать она встретила прохладно, сообщив, что погостить в Барнаул может приехать, но не хочет обременять родителей своим присутствием.

Алибасов и Федосеева-Шукшина также уже сообщили, что готовы заниматься воспитанием внука, став для него родителями.

Но, пока в шоу-бизнесе делается «бабло на грязи», их надежды могут оказаться тщетными.