«Проколола защиту?»: Белогурова могла умышленно забеременеть от Головина ради наживы

Сегодня, 18:00

Александр Головин согласился на процедуру установления отцовства методом ДНК-экспертизы, что может означать, что он понял коварность намерений своей бывшей любовницы, Светланы Белогуровой.

В сети бытует мнение, что Белогурова могла умышленно забеременеть от Головина ради наживы. Пользователи выдвигают несколько версий - она либо же проколола защиту перед половым актом, либо использовала для того, чтобы забеременеть, биоматериал из барьерного контрацептива. Такое мнение сложилось у пользователей после того, как Головин и его адвокат заявили, что не против решать вопрос установления отцовства, но настаивают на неразглашении всех обстоятельств - это, по мнению Головина, может только навредить ребенку.

И не мудрено - Светлана Белогурова не упускает возможности заработать на ток-шоу, при этом затрагивает репутацию других людей. Особенно незаслуженно была обижена в данной ситуации Настасья Самбурская, которая, по словам Белогуровой, выселяет ее и ребенка после огласки данной истории - якобы актеры, в том числе и Головин, были в сговоре. На самом же деле, как утверждает Самбурская, именно она отчитывала за равнодушие Головина, и пообещала, что заменит дочери актера отца.

Вполне возможно, что ленивая Белогурова, как ее назвала Самбурская, умышленно забеременела от известного актера, чтобы обеспечить себе известность и стабильный пассивный доход. Правда, экс-любовница Головина должна понимать, что из-за ее амбиций может пострадать маленький ребенок, который вынужден жить в негативе, который вокруг себя создала его мать.

Легкие большие деньги, как называют нынешний метод заработка Белогуровой в сети, рано или поздно закончатся - по крайней мере, это может и предотвратить Головин, который понял, что без его отклика и содействия суду его имя еще долго будет муссироваться на телешоу.