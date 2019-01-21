«Выглядит дико»: Весёлая Дана Борисова с друзьями на вечере памяти Евгения Осина поразила сеть

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При этом сама телезвезда в Instagram заявила, что не могла сдержать слёз на мероприятии.

Дана Борисова хорошо знала известного в прошлом певца Евгения Осина. Телеведущую, которая ещё недавно сама проходила лечение в тайской клинике от наркозависимости, активно привлекали к обсуждению судьбы артиста на разного рода ток-шоу, брали интервью по данному поводу. Сама Борисова при этом не скрывала, что они с Осиным успели стать близкими друзьями, а потому, когда артиста не стало в ноябре прошлого года, то признавалась, что тяжело пережила трагедию. Не смогла проигнорировать Дана и вечер памяти музыканта, организованный Андреем Разиным, который прошёл накануне на площадке «Подсолнухи Art&Food» в Москве. Звезда посетила концерт в честь умершего Осина вместе с дочерью.

Борисова посвятила данному мероприятию пост в своём Instagram. Знаменитость призналась, что концерт, где артисты, в числе которых были Юрий Титов, Антон Зацепин, Роман Рябцев, группа «Ласковый май», исполняли песни Евгения Осина, ей сильно понравился, растрогал до глубины души. «…Я даже расплакалась, когда вышла на сцену и вспоминала Женю Осина…», - пишет теледива в своём блоге. Вместе с тем не все пользователи сети поверили Борисовой и прониклись её словами. В частности, отдельные комментаторы усомнились в искренности Даны и её друзей, которые на прикреплённых к публикации снимках выглядели радостными и счастливыми. То, что гости на вечере памяти Евгения Осина, в числе которых была и Борисова, не выдавали своим видом ни тени грусти, вызвало недоумение у фолловеров. Весёлая Дана Борисова с друзьями и вовсе поразила поразила сеть. «Меня одну смущает, что вечер памяти умершего артиста, а все улыбаются, смеются Человек умер, кумир Я понимаю, что мероприятие не для того, чтоб все рыдали, но всё равно выглядит дико, извините...», - пишут пользователи.